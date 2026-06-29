إصابات بينها خطيرة في تفجير عبوة بمقر قيادة إسرائيلي جنوب لبنان

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أُصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الاثنين، إثر تعرض مقر قيادة ميداني تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتفجير عبوة ناسفة في جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية، وفق ترجمة وكالة «صفا»، أن العبوة الناسفة استهدفت بشكل مباشر مقر القيادة الأمامي الخاص بنائب قائد «لواء الكوماندوز» في جيش الاحتلال.

وأشارت المصادر، إلى أن الهجوم تسبب بأضرار مادية وإصابات مباشرة في صفوف الحراس والجنود المتواجدين في المحيط.

وقالت إن «أحد الجنود المصابين يعاني من جراح بالغة الخطورة وصفت بأنها في حال الخطر الشديد، بينما وُصفت جراح الجندي الآخر بالمتوسطة».

وأشارت إلى أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر هذه التفاصيل بعد إبلاغ عائلات المصابين.

وعلى الفور، هرعت طائرات الإسعاف العمودي التابعة لجيش الاحتلال إلى موقع الانفجار تحت غطاء جوي مكثف، حيث تم نقل الجنديين المصابين عبر مروحية عسكرية إلى مستشفى «رمبام» في مدينة حيفا المحتلة، نظرًا لخطورة وضعهما الصحي ولتلقي العلاج العاجل.

وتأتي هذه العملية في ظل تصعيد عسكري وسياسي محتدم تشهده الجبهة الشمالية، حيث يواصل جيش الاحتلال محاولات التوغل البري وتثبيت نقاط مراقبة متقدمة داخل القرى اللبنانية الحدودية.

أما على الصعيد السياسي، يتزامن هذا التدهور الميداني مع انسداد الأفق أمام المقترحات الدولية لوقف إطلاق النار، وإصرار الحكومة الإسرائيلية على فرض واقع أمني جديد يعيد المستوطنين إلى الشمال بقوة السلاح.