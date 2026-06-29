السعودية: السجن 15 سنة ومليون ريال غرامة عقوبة تسهيل دخول مخالفي الأنظمة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود الى المملكة سيعاقب بالسجن مدة 15 سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به".

وأوضحت، أن "هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة"، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.