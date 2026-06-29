سلطان عمان والرئيس الفرنسي يشهدان التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا

شهد سلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عُمان وفرنسا في قصر الإليزيه بمدينة باريس.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الاتفاقيات شملت النقل واللوجستيّات والموانئ وترويج الاستثمار والمجال الجوّي والفضاء والثّقافة والتّعليم، والمياه.

وأشارت إلى أنه جرى التوقيع على عقد مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات للمرحلة الأولى بين شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة "إي دي إف لحلول الطاقة" الفرنسية، لافتة إلى التوقيع على اتفاقية مشروع سدّ وادي ضيقة لتخزين الطّاقة الكهرومائيّة بين هيئة تنظيم الخدمات العامّة ومجموعة (إي دي إف) الفرنسيّة.

وأفادت بإبرام اتفاقيّة شراكة استراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 وستيشن إف؛ لإطلاق برنامج يُمكّن الشركات الناشئة العُمانية من استكشاف الأسواق الفرنسيّة والأوروبيّة والتوسع فيها.

وتأتي هذه الاتفاقيات ومذكرات التّفاهم وإعلان النّوايا في إطار الزيارة الرّسميّة التي يقوم بها السُّلطان هيثم إلى فرنسا.