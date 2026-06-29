لبنان يعلق العمل بالرسوم الجمركية على بعض السلع

قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، تعليق العمل بالرسوم الجمركية على بعض السلع.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، عقد مجلس الوزراء صباح اليوم، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.

وأعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة، أن "مجلس الوزراء علق في جلسته الاستثنائية العمل بالرسوم الجمركية على بعض السلع لإعادة الدرس".

وأضاف أن مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة طارئة ببند وحيد، يتعلق بالجدول المتعلق بالمرسوم الذي فرض رسوماً على بعض السلع"، مشيرا إلى أن المجلس قرر أنه بعد أن أكد ضرورة تطبيق قانون الصادر في يناير الماضي، الذي يعد خطوة إصلاحية لإرساء مفاهيم الحوكمة التنظيمية والمالية السليمة لإدارة قطاع النفايات، والمستند إلى روحية مبدأ "الملوث يدفع".

وأشار إلى أنه في ضوء الحاجة إلى تغطية كلفة معالجة النفايات من قبل الدولة، لا من قبل السلطات المحلية، جرى تعديل الجدول المتعلق بالرسم الجمركي المرتبط بالمنتجات المستوردة، وصدر على إثره مرسوم في منتصف الشهر الجاري.

ولفت إلى أنه نظرا للظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.