منظمة يمنية: مقتل نحو 90 صحفيا منذ بدء الحرب

كشفت منظمة حقوقية يمنية، اليوم الاثنين، عن مقتل أكثر من 90 صحفيا في البلاد منذ بدء الحرب قبل نحو 12 عاما.

تزامن ذلك مع وقفة احتجاجية اليوم شهدتها مدينة مأرب شرقي البلاد تنديدا بالانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية، وشارك عشرات الصحفيين والنشطاء في الوقفة التي نظمتها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى).

ورفع المحتجون، لافتات تندد بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، بينها اغتيال العشرات، معتبرين ذلك "إرهابا للصحافة".

وقالت منظمة صدى، في بيان عقب الوقفة، إنها "تتابع بقلق بالغ تصاعد جرائم القتل والاغتيال التي تطال الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام باليمن، والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

​وكشفت المنظمة، عن رصد أكثر من 90 جريمة قتل ضد الصحفيين والإعلاميين منذ بدء الحرب، من بينها 32 جريمة خلال العام الماضي وجريمتا قتل خلال النصف الأول من العام الجاري.

​واعتبرت المنظمة، أن "هذه الحصيلة الدموية تعكس رغبة أطراف النزاع في فرض تعتيم إعلامي شامل، وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، الأمر الذي أدى لتجريف البيئة الإعلامية المستقلة وتصنيف اليمن كإحدى أخطر البيئات الصحفية عالمياً".

وطالبت المنظمة، بفتح تحقيقات دولية ومحلية عاجلة، شفافة ومستقلة، في جرائم اغتيال الصحفيين، وإحالة الجناة والمسؤولين عنها إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وقبل أيام، جرى اغتيال الصحفي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث في محافظة حضرموت وسط إدانات محلية ودولية واسعة.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادثة، فيما تواصل السلطات التحقيق في ذلك.