باكستان تسلم القائم بالأعمال الأفغاني مذكرة احتجاج على خلفية هجوم كراتشي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، إن الوزارة في إسلام أباد استدعت القائم بالأعمال الأفغاني عقب الهجوم الذي شنه مسلحون في كراتشي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أندرابي، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الأفغاني إلى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة تابعة لقوات العمليات الخاصة في كراتشي، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وقالت إدارة العلاقات العامة بين الخدمات (الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني) إن الهجوم نفذه مسلحون "ينتمون إلى جماعة الأحرار، المدعومة من الهند"، مضيفة أن ثلاثة مسلحين قُتلوا في العملية الانتقامية، فيما أُلقي القبض على آخر قالت إنه يحمل الجنسية الأفغانية.

وأكد أندرابي، في بيان صدر اليوم الاثنين، استدعاء إسلام أباد للقائم بالأعمال الأفغاني، وذلك ردا على استفسارات وسائل الإعلام بشأن مذكرة الاحتجاج التي وجهتها باكستان إلى حكومة طالبان الأفغانية.

وأضاف أندرابي أن سفير باكستان لدى أفغانستان، عبيد الرحمن نظاماني، نقل"مذكرة احتجاج مماثلة" إلى وزارة الخارجية الأفغانية.