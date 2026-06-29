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يعتزم حزب كومينتانج التايواني المعارض زيادة الموازنة المقترحة للأنظمة غير المأهولة إلى 240 مليار دولار تايواني جديد "7.5 مليار دولار" من خطة الحكومة الحالية البالغة 210 مليارات دولار تايواني جديد، بهدف تعزيز الإنتاج وقدرات الدفاع المحلية، بحسب صحيفة ليبرتي تايمز.

وأضاف التقرير نقلا عن مصادر لم يذكرها أن مسودة المقترح تخصص 40 مليار دولار تايواني جديد سنويا على مدار 6 سنوات لبناء مراكز بحث وتطوير، وإنتاج وتصنيع لأنظمة المركبات غير المأهولة.

وتغطي مسودة المقترح الطائرات المسيرة العسكرية والمدنية ويتألف من 24 بندا ويضم حوافز تشمل إعفاء ضريبيا ودعما تمويليا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة.

ويشترط المقترح أن يصل المحتوى المحلي من الطائرات المسيرة العسكرية إلى 50% مبدئيا وأكثر من 80% مع الوقت.

وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن يقدم حزب كومينتانج المقترح الأسبوع الجاري.