رغم الوداع المبكر لمنتخب الأردن من بطولة كأس العالم 2026، عقب الخسارة أمام الجزائر في الجولة الثانية من دور المجموعات، إلا أن "النشامى" خطفوا الأضواء خارج الملعب بلفتة إنسانية راقية نالت إشادة واسعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ترك لاعبو المنتخب الأردني صورة مثالية عن الروح الرياضية داخل غرف الملابس، بعدما حرصوا على تنظيفها وترتيبها بشكل كامل عقب نهاية مشوارهم في البطولة، إلى جانب ترك هدايا تذكارية ورسائل شكر مكتوبة بخط اليد، بالإضافة إلى حلوى أردنية تقليدية، في مشهد لاقى تقديرًا كبيرًا من المنظمين.

ونشر "فيفا" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو يوثق ما قام به لاعبو الأردن داخل غرفة الملابس، مشيدًا بما قدموه من نموذج يُحتذى به في الاحترام والانضباط.

وأظهر الفيديو غرفة مرتبة بالكامل، إلى جانب مجموعة من الرموز والهدايا التي تركها الوفد الأردني، بما يعكس قيم الروح الرياضية والتقدير للمكان والمنظمين، حيث شملت الهدايا دبابيس وشارات وسلاسل مفاتيح تابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم، بالإضافة إلى قمصان حمراء صغيرة.

كما تضمنت اللفتة تقديم حلويات شرقية أردنية، في إشارة إلى كرم الضيافة، وحرص المنتخب على ترك انطباع إيجابي يعكس صورة مشرفة عن الكرة الأردنية في أول ظهور مونديالي لها.

وكان منتخب الأردن قد ودّع منافسات كأس العالم 2026 بعد تلقيه الخسارة الثانية في المجموعة العاشرة أمام الجزائر بنتيجة 2-1، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام النمسا بنتيجة 3-1، ليغادر البطولة مبكرًا رغم ظهوره المشرف في أول مشاركة تاريخية له بالمونديال.