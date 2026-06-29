نقابة أطباء الأسنان تفتح باب التقديم إلكترونيا لأعضائها الراغبين في الاستفادة من خدمات التكافل

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان فتح باب التقديم إلكترونيًا لأعضائها الراغبين في الاستفادة من خدمات التكافل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة، في إطار حرصها على تيسير إجراءات التقديم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للضوابط المنظمة.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن منظومة التقديم الإلكتروني تتيح للأعضاء تقديم طلبات التكافل بكل سهولة، مع ضمان السرية الكاملة للبيانات، على أن يتم فحص جميع الطلبات وفقًا لشروط وضوابط لائحة التكافل، بما يحقق العدالة والشفافية، ودون أي وساطة أو مجاملات.

وأوضحت النقابة أن مظلة التكافل تشمل عددًا من الحالات الرئيسية، من بينها الحالات المرضية والعمليات الجراحية الكبرى، بما في ذلك الأورام وزراعة الكبد والكلى، وحالات الحبس الاحتياطي، والمساهمة في المصروفات الدراسية لأبناء الأطباء، وحالات العجز الجزئي أو الكلي المثبتة طبيًا، بالإضافة إلى حالات حريق العيادات أو تعرضها للتلف وما يترتب على ذلك من خسائر.

ودعت النقابة أعضاءها الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على شروط الاستحقاق والمستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني من هنا ، واستكمال إجراءات التقديم إلكترونيًا، مؤكدة أن جميع الطلبات تخضع للمراجعة وفقًا لأحكام لائحة التكافل، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة.