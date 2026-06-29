الرئيس الكوري الجنوبي: سيتم إنشاء منظومة جديدة لصناعة أشباه الموصلات

تهدف كوريا الجنوبية إلى ترسيخ مكانتها كقوة تكنولوجية على المدى الطويل من خلال استثمارات ضخمة تُقدر بمئات المليارات.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، اليوم الاثنين في سول، أنه سيتم إنشاء منظومة جديدة لصناعة أشباه الموصلات في جنوب غرب البلاد، بدعم من استثمارات شركات تبلغ قيمتها ما يعادل أكثر من 500 مليار دولار.

وبموجب الخطة، تعتزم شركتا التكنولوجيا الرائدتان سامسونج إليكترونكس، وإس كيه هاينكس، إنشاء مصنعين جديدين لأشباه الموصلات لكل منهما، إلى جانب خطط لاستثمارات إضافية في مراكز البيانات والروبوتات.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي: "نحن نبدأ فصلا جديدا في تاريخ كوريا."

وبحسب الحكومة الكورية الجنوبية، فإن الخطة تهدف أيضا إلى مضاعفة الشركات المحلية لطاقتها الإنتاجية من رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية "دي آر أيه إم" خلال الخمس سنوات المقبلة. وتوفر هذه الرقائق ذاكرة قصيرة الأجل تتيح معالجة البيانات بسرعة.