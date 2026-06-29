القبض على موظفة بالخطوط الجوية التايلاندية في أستراليا للاشتباه في قيامها بتهريب الهيروين

قالت الشرطة الاسترالية اليوم الاثنين إنه تم إلقاء القبض على موظفة بالخطوط الجوية التايلاندية، واتهامها بتهريب أكثر من كيلوجرام من الهيروين إلى مبلورن.

وكانت الموظفة / 26 عاما/ تقوم بعملها على متن رحلة دولية عندما وصلت إلى مطار ملبورن الخميس الماضي. وتم إلقاء القبض عليها بعدما أحاطت بها الشبهات أثناء فحص حقائبها، حسبما قالت الشرطة الاتحادية الاسترالية في بيان على موقعها الإلكتروني.

وأضافت الشرطة أن المزيد من أعمال التفتيش أظهر وجود مادة بيضاء مخبأة بين طيات حقائبها الـ12، كما أظهر الفحص الأولي أن المادة هي الهيروين. وتبلغ قيمة الهيروين المهرب في السوق نحو 500 ألف دولار استرالي (نحو 345 مليون دولار).

وتم اتهام الموظقة بتهريب المخدرات وحيازتها، والتي تصل عقوبتها السجن لمدة 25 عاما، حسبما قالت الشرطة، مضيفة أنها ستمثل أمام المحكمة في سبتمبر المقبل.