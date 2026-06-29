قائد الجيش اللبناني يثمن الدعم الأمريكي لبلاده

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، في مكتبه اليوم الاثنين، قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي براد كوبر، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني، بحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل.

وأعرب العماد هيكل عن شكره للدعم الأمريكي، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين، بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، إن أولوية حكومة بلاده تتمثل في ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش اللبناني، واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وينص الاتفاق، الذي وُقّع في واشنطن، الجمعة، ووصفه الطرفان بأنه خطوة أولى، على انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين في جنوب لبنان.

إلا أنه بعد يومين من توقيع الاتفاق، وافقت إسرائيل على مواصلة عملياتها العسكرية في جنوب لبنان.

وفي المقابل، رفض حزب الله وإيران الاتفاق، وطالبا بانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وهو ما رفضته إسرائيل.

وتؤكد إيران أن أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة يجب أن يتضمن انسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية من لبنان.