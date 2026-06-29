 الاتحاد الأوروبي يعزز المساعدات لفنزويلا لمساعدة الناجين من الزلزالين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يعزز المساعدات لفنزويلا لمساعدة الناجين من الزلزالين

بروكسل - (د ب ا)
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2026 - 3:30 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2026 - 3:30 م

يعزز الاتحاد الأوروبي من المساعدات الإنسانية المقدمة لفنزويلا لمساعدة الناجين على التعامل مع تداعيات زلزالين مدمرين ضربا البلاد الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان بيان صحفي اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا طارئا بقيمة 5 ملايين يورو (7ر5 مليون دولار) للمساعدة في توفير أماكن إيواء ورعاية صحية في المناطق الأكثر تضررا.

وعلاوة على ذلك، سوف يبدأ الاتحاد الأوروبي مطلع هذا الأسبوع في إرسال 50 طنا من معدات الإيواء والمياه ومعدات الصرف الصحي، بالإضافة إلى معدات تعليمية إلى فنزويلا.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الأزمات حاجة لحبيب " هذا التمويل والمعدات الإضافية سوف يقدمان مساعدة عاجلة للأسر التي فقدت منازلها والمصابين الذين يحتاجون المساعدة الطبية أو الأطفال الذين تضررت مدارسهم".

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