وزير المالية الألماني يطرح مقترحين لإصلاح ضريبة الدخل في ألمانيا

قدم وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، إلى قادة الائتلاف الحاكم مقترحين لإصلاح ضريبة الدخل المزمع.

ووصف متحدث باسم وزارة المالية، المقترحين بأنهما "طموحان" لتخفيف الأعباء عن أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، مضيفا أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأنهما، قائلا: "بات الأمر الآن بيد جميع شركاء الائتلاف لإبداء المرونة. ويجب أن يكون جميع الأطراف مستعدين لذلك.. والأمر يتعلق بتحديد ما هو ممكن، وليس ما هو غير ممكن".

وأشار المتحدث، إلى اتفاق الائتلاف الحاكم، الذي ينص على تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، الذين أصبحت تكاليف المعيشة بالنسبة إليهم أعلى بكثير خلال السنوات الماضية ويعملون بجد كل يوم.

وأضاف أن الهدف يشمل أيضا تخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة، على أن يتم توفير تمويل موثوق لهذه التخفيضات الضريبية.

ووفقا لتقارير إعلامية، ينص أحد المقترحين على إصلاح محدود يتضمن تخفيضات ضريبية بنحو 10 مليارات يورو، بينما يتضمن المقترح الآخر إصلاحا أوسع بقيمة تقارب 25 مليار يورو.

وتعد إصلاحات ضريبة الدخل أبرز بنود حزمة الإصلاحات الكبيرة التي يعتزم قادة الائتلاف إطلاقها خلال هذا الأسبوع.

ويتركز الخلاف بشكل خاص حول رفع الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل، وهو ما يعارضه التحالف المسيحي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الائتلاف الحاكم بعد غد الأربعاء في مقر المستشارية ببرلين.

ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتولى كلينجبايل زعامته المشتركة مع وزيرة العمل الألمانية بيربل باس.