مسئولة أممية: سكان غزة محاصرون داخل مساحة تتقلص باستمرار

قالت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ، إن المدنيين في قطاع غزة يعيشون أوضاعًا إنسانية شديدة الصعوبة في ظل استمرار الحرب وتداعياتها.

وأشارت كاخ، في تصريحات صحفية يوم الاثنين، إلى أن الفلسطينيين أصبحوا محاصرين داخل مساحة جغرافية تتقلص بصورة متواصلة.

وقالت: إن «المدنيين في القطاع محتجزون داخل مساحة جغرافية تتقلص باستمرار»، معتبرة أنه «لا يمكن لأحد الادعاء بوجود تقدم ملموس في غزة».

وشددت على ضرورة عدم ربط إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأي تطورات أو مكاسب سياسية، مؤكدة أن الاحتياجات الإنسانية يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات والمسارات السياسية.

وأضافت أن الأمم المتحدة تعمل على دعم وتعزيز الإسناد السياسي والمالي للجنة الوطنية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم 260.

وقال في تقرير نشره عبر صفحته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن الاحتلال ارتكب 3465 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، أدت إلى استشهاد 1045 مواطنًا، وإصابة 3380 آخرين، واعتقال 113.

وأشار إلى أن قطاع غزة شهد دخول 55 ألفًا و539 شاحنة فقط، من أصل 156 ألف شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.

وذكر أن الاحتلال سمح بسفر 8016 مواطنًا فقط، من أصل 21 ألفًا و800 مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر منذ أن تم الاتفاق على فتح معبر رفح البري، بنسبة التزام بلغت 36%.

وأدان المكتب، بأشد العبارات، سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة الشعب الفلسطيني، وسياسة القتل المستمرة بلا توقف.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مطالبًا الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، ووقف انتهاكاته المتواصلة.