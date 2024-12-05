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وزير خارجية لبنان يدعو إلى وضع حد للخروقات الإسرائيلية


نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 2:41 م | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 2:41 م

التقى وزير الخارجية والمغتربين اللبنانيين د.عبدالله بو حبيب، اليوم الخميس، بسفير أستراليا أندرو بارنز، حيث جرى التداول في الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية اللبنانية، أعرب الوزير عن أمله في أن تبدأ لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار عملها قريبا؛ لتضع حداً لخروقات إسرائيل.

وأكد كذلك ضرورة إظهار الحدود في جنوب لبنان، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة التي تحتلها، كخطوة أساسية في سبيل التوصّل إلى هدوء واستقرار مستدامَين على الحدود.

بدوره، نقل السفير بارنز للوزير بو حبيب ترحيب الحكومة الاسترالية بوقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه، مؤكدا أهمية الجالية اللبنانية في أستراليا ودعمها للقضايا اللبنانية.

 

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