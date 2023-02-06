سوريا: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 430 وفيات و1315 إصابة

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة، 1315 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم عن 403 وفيات و1284 إصابة؛ جراء الزلزال الذي ضرب صباح اليوم الاثنين، المنطقة الحدودية التركية السورية وبلغت قوته 8ر7درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة "سانا" عن معاون وزير الصحة، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إنه تم إرسال أربع شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف وسبع عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.

وأشار ضميرية إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، موضحاً أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.

ولفت إلى أن إدارة القوافل الطبية في المحافظات تتم بشكل لحظي، (سيارات إسعاف مجهزة وبكوادرها وعيادات متنقلة مجهزة وبكوادرها، وسيارات إمداد تتضمن المستلزمات والأدوية الإسعافية والجراحية)، وإرسالها إلى المناطق المتضررة.