وزير الخارجية الإيراني: سياسة الضغوط القصوى لترامب ضد إيران فاشلة

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سياسة الضغوط القصوى التي قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، بـ"الفاشلة"، مؤكدا أن "الأشخاص الأذكياء يختارون العقلانية القصوى بدلا من سياسة الضغوط القصوى".

وردا على تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إعادة فرض العقوبات القصوى على إيران، قال عراقجي في تدوينة على منصة اكس، إن "تكرار ذلك لن يؤدي إلا إلى المقاومة القصوى مرة أخرى".

وأضاف: "بالإضافة إلى كونها طرفاً ملتزماً بمعاهدة حظر الانتشار النووي وغيرها من وثائق حظر الانتشار النووي العالمية، فقد أعلنت إيران صراحة في السابق بأنها لن تسعى إلى امتلاك أو إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف".

وأكد عراقجي: "ليس من الصعب التوصل إلى ضمانات عملية بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي، شريطة أن يتم بالمقابل تقديم ضمانات ملموسة لإنهاء فعال للإجراءات العدائية ضد إيران – بما في ذلك الضغوط الاقتصادية والعقوبات".

كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال في تصريحات صحفية في البيت الأبيض عندما سئل عن قدرات إيران النووية: "أنهم قريبون، قريبون للغاية". وأعلن إحياء "سياسة الضغط القصوى" التي مارسها ضد طهران خلال فترة رئاسته الأولى 2016-2020.

