توقيع اتفاق تجاري تاريخي بين الهند وبريطانيا بعد سنوات من المفاوضات الشاقة

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أعلنت بريطانيا والهند اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق تجاري طال انتظاره ليلغي الرسوم الجمركية على الويسكي الاسكتلندي وعشرات المنتجات الأخرى.

وجاء الاتفاق بعد أكثر من 3 سنوات من بدء المفاوضات التي تجمدت خلال حكم الحكومة البريطانية السابقة.

وقال ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند عبر منصة إكس للتواصل الاجتماع إن الاتفاق "طموح ومفيد للطرفين".

ووصفت الحكومة البريطانية الاتفاق بأنه "حدثٌ تاريخي". وقالت إن الاتفاق سيُخفّض ضرائب واردات الهند من الويسكي ومستحضرات التجميل والمنتجات الطبية وقطع غيار السيارات والطائرات وغيرها من السلع البريطانية.

ووفقا للاتفاق سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على الويسكي والجن من 150% إلى 75% قبل أن تنخفض إلى 40% بحلول السنة العاشرة من الاتفاقية.

وستنخفض الرسوم الجمركية على السيارات من أكثر من 100% إلى 10% بموجب نظام الحصص.

وقالت بريطانيا إنه من المتوقع أن تزيد الاتفاقية التجارة الثنائية بمقدار 5ر25 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) سنويًا "على المدى الطويل".

أشاد رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون بالمحادثات الرسمية التي بدأت عام 2022 بشأن اتفاقية التجارة الحرة، باعتبارها هدفًا رئيسيًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020.

وعقد البلدان 13 جولة مفاوضات دون تحقيق أي تقدم يُذكر قبل تعليق المحادثات، بينما كان البلدان يجريان انتخابات عامة عام 2024.

أُعيد انتخاب مودي، واستبدلت بريطانيا حكومة المحافظين بأخرى بقيادة حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر.