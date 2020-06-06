يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "كورونا فيروس"، والتي شوق لها جمهوره بعد نشره لصورة من الكليب عبر حسابه على موقع "انستجرام" معلقا عليها: "هل أنتم مستعدون.. ثقة في الله نجاح".

كما نشر رمضان مؤخرا فيديو من كواليس أحد استعراضات الكليب، والذي يخرجه محمد سامي، وظهر رمضان خلاله بصحبة مجموعة من الراقصين وهم يرتدون الكمامة التزاما بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن رمضان نافس في موسم رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، وشاركه البطولة كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نور، محمد علاء، إدوارد، نجلاء بدر، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، صفاء الطوخي، محمد مهران، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.