 ماني ورونالدو يقودان هجوم النصر السعودي لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية - بوابة الشروق
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ماني ورونالدو يقودان هجوم النصر السعودي لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية

محمد عاطف
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 5:24 م | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 5:24 م

أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الرجاء المغربي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويواجه فريق النصر السعودي نظير الرجاء المغربي على ملعب سلطان بن عبدالعزيز، في السادسة من مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات مسابقة كأس العرب للأندية 2023.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة اليوم كما يلي:

نواف العقيدي في حراسة المرمى

الدفاع: علي لاجامي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، بروزفيتيش، فوفانا.

الهجوم: تاليسكا، رونالدو، ماني. 


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