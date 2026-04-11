وكالة تسنيم: احتمال بتمديد المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد يوما إضافيا

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، باحتمال تمديد المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد ليوم إضافي لاستكمال المباحثات الفنية.

وقالت الوكالة: «رغم أن المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأميركي، كانت مجدولة ليوم واحد، إلا أن هناك احتمالًا لتمديدها ليوم إضافي لاستكمال النقاشات الفنية، مع التأكيد على أن هذا الأمر لم يُحسم بعد».

وأضافت: «المحادثات، وبعد تجاوز المباحثات العامة، انتقلت إلى مرحلة التفاصيل والقضايا الفنية في بعض الملفات. وبناءً على ذلك، يعمل الخبراء من الجانبين حاليًا على دراسة التفاصيل الدقيقة لعدد من القضايا».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.

وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "المفاوضات مع إيران في إسلام آباد بدأت رسميا".

وتابع: "الأمر لن يستغرق طويلا لمعرفة إذا كان الوفد الإيراني يتصرف بحسن نية"، مضيفا: "سأخبركم قريبا جدا. لن يستغرق ذلك وقتا طويلا"، بحسب وكالة سبوتنيك.