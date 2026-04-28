حكم بالسجن مدى الحياة على تشيسينج هورس بعد إدانته بالاعتداء الجنسي

حكم على الممثل ناثان تشيسينج هورس بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على نساء وفتيات من السكان الأصليين.

وأصدرت قاضية في ولاية نيفادا الحكم يوم الاثنين على الممثل المعروف والذي شارك في بطولة فيلم "الرقص مع الذئاب". وكانت هيئة المحلفين قد أدانته سابقا في 13 تهمة، معظمها تتعلق بالاعتداء الجنسي، فيما وُجهت له اتهامات من 3 نساء، إحداهن كانت /14 عاما/ عندما بدأت الاعتداءات. وتمت تبرئته من بعض التهم المنسوبة إليه.

وخلال جلسة النطق بالحكم، قال المشتكون وأفراد عائلاتهم للقاضية جيسيكا بيترسون إنهم ما زالوا يعانون من الصدمة النفسية الناتجة عن أفعال تشيسينج هورس، وإنهم يواجهون صعوبة في إيمانهم بعد أن استغل موقعه كقائد روحي.

وكان تشيسينج هورس، الذي ارتدى زي السجن الأزرق الداكن الخاص بمركز احتجاز مقاطعة كلارك، يحدق للأمام بينما كانت الضحايا يقرأن إفادتهن. وقد أنكر التهم الموجهة إليه.

وقال للقاضية: "هذه إساءة للعدالة".