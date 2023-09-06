شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم فيه شخصا بالاستيلاء على مواقعها والتربح منها

تقدمت المطربة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638 ضد شخص يدعى "محمد أ. الشاعر"، وشهرته "محمد الشاعر"، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب: «أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية واستغلال تلك المواقع، وقام بنشر الأغاني الخاصة بها، في إيهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارا جسيمة، وقضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغاني تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهي من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائيا مع الموقع».

وأضاف البلاغ: «أن المشكو في حقه قام بالتعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية "بحلفلك" بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع "spotify" بدون الحصول على إذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها بدون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج حفلاتها عبر هذه المواقع».

وأوضح البيان: «أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية لشيرين عبدالوهاب وقام بنشر أغنية "عم القماص" عليها بدون موافقتها».

والتمس المستشار القانوني لشيرين عبدالوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.