﻿مصرع تاجري مخدرات وأسلحة وضبط آخرين عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببني سويف والمنيا

لقي تاجرا مخدرات وأسلحة مصرعهما، وتم ضبط آخرين، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظتي بني سويف والمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بعدة محافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

جرى تتبع تلك العناصر واستهدافها بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد، والسجن في جنايات (مخدرات – سلاح ناري – مقاومة سلطات – سرقة بالإكراه)، وذلك بنطاق محافظتي بني سويف والمنيا.

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية، وبحوزتهم: "قرابة 400 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، شابو، هيدرو)، وألف قرص مخدر من عقار التامول، و67 قطعة سلاح ناري (14 بندقية آلية، 19 بندقية خرطوش، 33 فرد خرطوش، طبنجة)، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 41 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.