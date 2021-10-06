 زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال شرق اليابان دون تحذيرات من حدوث تسونامي - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أكتوبر 2021 2:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال شرق اليابان دون تحذيرات من حدوث تسونامي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 2:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 2:27 م
أعلنت هيئة الأرصاد والسلطات المحلية اليابانية إن زلزالا بلغت قوته 5.9 درجة ضرب شمال شرق اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، لكن لم يكن هناك خطر بحدوث تسونامي؛ فيما لم ترد أنباء عن أضرار جسيمة في الممتلكات.

وقالت الهيئة - وفقا لصحيفة "جابان تايمز" اليابانية - إن الزلزال وقع في الساعة 2:46 صباحا، وكان مركزه في المحيط الهادي قبالة محافظة إيواتي على عمق حوالي 56 كيلومترا.

وفي أعقاب الزلزال، قالت شركة توهوكو للطاقة الكهربائية إنه لم يتم رصد أي شيء غير عادي في محطتي الطاقة النووية في مقاطعتي أوموري ومياجي.

ودفع الزلزال، الذي وقع قبل الفجر، الحكومة المركزية إلى إنشاء مكتب اتصال في مكتب رئيس الوزراء لجمع المعلومات، بحسب الصحيفة اليابانية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك