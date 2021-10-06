أعلنت هيئة الأرصاد والسلطات المحلية اليابانية إن زلزالا بلغت قوته 5.9 درجة ضرب شمال شرق اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، لكن لم يكن هناك خطر بحدوث تسونامي؛ فيما لم ترد أنباء عن أضرار جسيمة في الممتلكات.



وقالت الهيئة - وفقا لصحيفة "جابان تايمز" اليابانية - إن الزلزال وقع في الساعة 2:46 صباحا، وكان مركزه في المحيط الهادي قبالة محافظة إيواتي على عمق حوالي 56 كيلومترا.



وفي أعقاب الزلزال، قالت شركة توهوكو للطاقة الكهربائية إنه لم يتم رصد أي شيء غير عادي في محطتي الطاقة النووية في مقاطعتي أوموري ومياجي.



ودفع الزلزال، الذي وقع قبل الفجر، الحكومة المركزية إلى إنشاء مكتب اتصال في مكتب رئيس الوزراء لجمع المعلومات، بحسب الصحيفة اليابانية.