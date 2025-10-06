مؤشر نيكي الياباني للأسهم يقفز بأكثر من 4% بعد اختيار تاكايتشي زعيمة للحزب الحاكم

قفز مؤشر نيكي الياباني للأسهم بأكثر من 4% اليوم الاثنين بعد أن اختار الحزب الحاكم ساناى تاكايتشي زعيمة له، ومن المرجح أن تكون أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء.
وارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 3ر4% إلى 09ر47710 نقطة في بداية جلسة التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، في حين انخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1ر0% إلى36ر27119 نقطة.
وانتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي تاكايتشي، حليفة رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، كزعيمة له، مما يضمن على الأرجح أنها ستواصل سياساته الداعمة للسوق.
يذكر أن تاكايتشي، البالغة من العمر 64 عاما، معجبة برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر كما دعمت رؤية آبي المحافظة المتشددة للبلاد.
ومن المرجح أن تصبح رئيسة للوزراء لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي يمتلك أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، على الرغم من عدم امتلاكه للأغلبية. وهو الذي يختار رئيس الوزراء، كما أن مجموعات المعارضة منقسمة.