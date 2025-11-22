تعرضت صانعة المحتوى الليبية خنساء مجاهد، مساء الجمعة، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أثناء وجودها داخل سيارتها، في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس، ما أدى إلى مقتلها في جريمة أثارت صدمة الليبيين.

وظهرت "البلوجر" وهي ملقاة على الأرض بعد أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، دون أن تتضح بعد دوافع الجريمة ولا الجهة المسؤولة عنها، وفق شبكة العربية.

وبحسب رواية أحد الشهود عبر فيديو مرئي، فإن خنساء حاولت الهروب والنزول من السيارة لحظة بدء إطلاق النار، لكن تم استهدافها، موضحا أن سيارتها بقيت في وضع التشغيل لوقت طويل بعد وفاتها.

وخنساء مجاهد صانعة محتوى شهيرة على مواقع التواصل في ليبيا خاصة بين الأوساط النسائية، حيث تهتم بمجال الأزياء والتجميل، وتمتلك مشروعا لبيع الألبسة النسائية، بالإضافة إلى صالون تجميل، كما أنّها زوجة معاذ المنفوخ، أحد قيادات الزاوية والعضو السابق في لجنة الحوار السياسي.

من جهتها، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ عملية القتل كانت تستهدف زوجها عضو لجنة الحوار السياسي معاذ المنفوخ، باعتبار أن السيارة المستهدفة كان يقودها في أغلب الأوقات، وإلى توّرط عناصر خارجين عن القانون تابعين لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنيّة التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنيّة في عملية القتل.

وطالبت المؤسسة، في بيان، بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف الواقعة وضمان كشف هوية الجُناة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وضمان ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.

في المقابل، أصدر وزير الداخلية عماد الطرابلسي، تعليماته إلى الأجهزة الأمنية والجنائية، بفتح تحقيق في واقعة مقتل خنساء المجاهد، من خلال تشكيل فريق عمل من المتخصصين وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للبحث والتحرّي وجمع المعلومات التي تفضي إلى ضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء.