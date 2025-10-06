تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025.

- وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم جنيهين لتتراوح بين 7 إلى 21 جنيها.

انخفضت أسعار البطاطس جنيها لتتراوح بين 3 إلى 11 جنيها.

ثبتت أسعار البصل لتتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

صعدت أسعار الكوسة 4 جنيهات لتتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

انخفضت أسعار الجزر جنيها لتتراوح بين 7 إلى 12 جنيها.

وهبطت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 10 إلى 30 جنيها.

استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

ثبتت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 14 إلى 16 جنيها.

ارتفعت سعر الفلفل الحامي جنيها ليتراوح بين 11 إلى 14 جنيها.

تراجعت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

زاد سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 9 إلى 11 جنيها.

وانخفضت أسعار البامية جنيهين لتترواح بين 25 إلى 35 جنيها.



- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقرت أسعار البرتقال البلدى ليتراوح بين 13 إلى 17 جنيها.

وصعد سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا.

استقر سعر التين البرشومي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

تراجعت أسعار الجوافة جنيهين لتترواح بين 8 إلى 18 جنيها.

استقرت أسعار الرمان ليترواح بين 15 إلى 30 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.