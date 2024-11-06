هاريس تفوز بنيو مكسيكو وفيرجينيا

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس فازت بولاية نيو مكسيكو، محطمة بذلك آمال حملة منافسها الجمهوري دونالد ترامب بنصر مفاجئ في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وعادة، صوتت نيو مكسيكو لصالح الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة، لكن نظم ترامب فعالية انتخابية هناك الأسبوع الماضي على أمل دفعها لجانبه. وبحسب "أسوشيتد برس"، لم يفلح ترامب في ذلك، وفازت هاريس بخمسة من أصوات المجمع الانتخابي هناك.

إلى جانب ذلك، أعلنت "أسوشيتد برس" فوز هاريس بولاية فيرجينيا، مضيفة بذلك 13 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي إلى مجموع الأصوات التي حصلت عليها.

ويمثل فوز هاريس المرة الثالثة التي يخسر فيها ترامب ترامب الولاية الأولد دومينيون. هذا وفاز المرشح الديمقراطي للرئاسة بالولاية في كل انتخابات منذ عام 2008.