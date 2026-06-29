•ويضيف: سنبدأ في الجزء الثالث من «بيت بابا»

قال الفنان سامي مغاوري إنه يتمنى فوز منتخب مصر الأول لكرة القدم على أستراليا، مع تقديم أداء قوي يليق بما قدمه الفريق في المباريات السابقة، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون خلال مشوارهم في بطولة كأس العالم الجارية.

وأضاف "مغاوري" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان على القناة الأولى، أمس الأحد، أن الحماس الزائد لدى لاعبي المنتخب قد يؤثر عليهم في بعض الأحيان، ويؤدي إلى إصابتهم، قائلًا: “الروح القتالة والحماس الزيادة عن اللزوم عند اللاعبين ممكن تكون بتؤذيهم شوية”، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية.

وعن مواجهة المغرب وهولندا، أكد أنه يتمنى فوز المنتخب المغربي، موضحًا أن ذلك لا يرتبط فقط بكون زوجته مغربية، وإنما لأن المغرب يمتلك مشروعًا رياضيًا ناجحًا بُني على مدار سنوات، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين.

وأشار إلى أن نجاح المنتخبات العربية يمثل مصدر فخر للجميع، قائلًا: “الغرب مش بينظروا لنا بتصنيف لا ولكن إن احنا كعرب، وكل إنجاز في أي مجال بيشرفنا كلنا".

وأعرب عن دعمه لفكرة الاعتماد على المدرب الوطني، متمنيًا أن يكون قادة مختلف الألعاب الرياضية في مصر من أبناء البلد، مؤكدًا أن تجربة المنتخب الوطني بقيادة مدرب مصري أثبتت نجاحها بعد الوصول إلى مراحلة متقدمة في بطولة كأس العالم والتأهل إلى دور الـ32.

واستكمل: “إحنا بنحب نتدلع على أولاد بلدنا شوية، مفيش داعي نقعد نوصل إحباطات.. ولكن في الآخر نقيم التجربة، لأن عندنا مئات اللاعبين المصريين على مستوى الجمهورية، بيقولوا ليه ميكونوش من اللاعبين المصريين وهناك في البطولة".

وعلى الجانب الفني، كشف عن أحدث أعماله، موضحًا أنه يستعد لبدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل “بيت بابا”، بطولة الفنان محمد محمود، وانتصار، ومحمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، وكريم سامي مغاوري، إلى جانب مجموعة من الفنانين، مردفًا أن العمل يعد من المسلسلات الأسرية التي نجحت في جذب الأسرة المصرية.