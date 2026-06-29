السعودية:5ر90 مليار ريال فائض الميزان التجاري للربع الأول 2026

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الاحد أن الميزان التجاري للمملكة سجّل فائضًا بلغ 5ر90مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 7ر43% بزيادة تجاوزت 27 مليار ريال مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغ فيها الفائض نحو 63 مليار ريال(الدولار يساوي 76ر3 ريال).

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة في نشرة التجارة الدولية لشهر مارس "ارتفع فائض الميزان التجاري على أساس ربعي بنسبة (60%)، بزيادة تجاوزت 9ر33مليار ريال مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025م، الذي سجل فائضًا بلغ نحو 5ر56مليار ريال .

وعلى أساس شهري واصل فائض الميزان التجاري نمو خلال شهر مارس 2026 مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 9ر200%نسبة بزيادة تجاوزت (38) مليار ريال مقارنةً بشهر فبراير من العام نفسه، الذي بلغ فيه الفائض نحو (1ر19) مليار ريال.

وبحسب البيانات، تجاوز إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة (535) مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 5ر4% ، بزيادة بلغت نحو 9ر22مليار ريال مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي التي سلجت 3ر512مليار ريال .

وبلغ إجمالي الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول نحو 8ر312مليار ريال ، مقابل واردات بلغت نحو 3ر222مليار ريال فيما سجلت الصادرات الوطنية (البترولية وغير البترولية) ما قيمته 5ر274مليار ريال .

وأوضحت البيانات أن قيمة إعادة التصدير تجاوزت (38) مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة نموًا سنويًا بنسبة 9ر32% بزيادة تجاوزت (9) مليارات ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغت خلالها نحو 8ر28مليار ريال .

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية المستوردة من المملكة بقيمة تجاوزت 2ر229مليار ريال تلتها مجموعة الدول الأوروبية بقيمة تجاوزت (47) مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بقيمة 5ر22مليار ريال ثم دول أمريكا بنحو 6ر12مليار ريال .

وحافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة بلغت 8ر44مليار ريال .

وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، فقد عبرت من خلال (32) منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا، بقيمة إجمالية تجاوزت 1ر86مليار ريال ، تصدرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيمة 5ر17مليار ريال يليه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تجاوزت (12) مليار ريال.