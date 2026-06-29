 ريبيرو: تدريب الأهلي جنون - بوابة الشروق
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ريبيرو: تدريب الأهلي جنون

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2026 - 2:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2026 - 2:59 ص

وصف الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، العمل في النادي بالجنون، نظرًا للضغط الجماهيري الكبير ومتطلبات الفوز عند النادي.

وتولى ريبيرو تدريب النادي الأهلي لمدة 3 شهور فقط خلال فترة كأس العالم الماضية، وبالتحديد في مايو 2025، قبل أن يرحل في أغسطس من العام ذاته.

وقال خوسيه ريبيرو في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «في مصر، من الجنون أن تكون مدرباً للأهلي، فهم لا يفهمون كرة القدم أو ناديهم إلا من خلال الفوز».

وقاد خوسيه ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين بطولة كأس العالم للأندية والدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في مباراة واحدة وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات.

وبعد رحيله عن الأهلي بالتراضي، اشتكى المدرب الإسباني النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مطالبًا بتعويضات مالية بعد رحيله بشكل يضر سمعته كمدرب.


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