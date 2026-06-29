بروميل يهزم لايلز في سباق 100 متر بلقاء باريس ضمن الدوري الماسي

فجر ترايفون بروميل مفاجأة أمام نواه لايلز البطل الأولمبي الحالي في سباق 100 متر وانتزع الفوز بالسباق في لقاء باريس ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، بينما فرض أرماند دوبلانتيس هيمنته على منافسات القفز بالزانة بملعب شارليتي.
وسجل بروميل 9.91 ثانية ليلحق بلايلز أول هزيمة له هذا الموسم، بينما قفز دوبلانتيس مسافة 6.13 متر محطما الرقم القياسي للقاء باريس، قبل أن يفشل ثلاث مرات في محاولاته لتحطيم الرقم القياسي العالمي البالغ 6.32 متر.
واحتل الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس بطل سباق 100 متر في أولمبياد طوكيو 2020، المركز الثالث بزمن 9.96 ثانية، وهو أفضل زمن له هذا الموسم، بينما احتل الجنوب إفريقي أكاني سيمبيني المركز الرابع بزمن 9.97 ثانية.
وسجل البوتسواني بوسانج كولين كبناتشيبي رقما قياسيا في الدوري الماسي بزمن 43.54 ثانية ليفوز بسباق 400 متر للرجال.
وفي سياق تصل فازت البطلة الأولمبية ماريليدي باولينو القادمة من جمهورية الدومينيكان بسباق 400 متر للسيدات بزمن هو الأفضل عالميا هذا الموسم.
وسجلت السويسرية أودري ويرو رقما قياسيا في الدوري الماسي، وهو دقيقة واحدة و53.80 ثانية، لتفوز بسباق 800 متر للسيدات، وهو ثالث أفضل زمن على الإطلاق.