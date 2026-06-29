بروميل يهزم لايلز في سباق 100 متر بلقاء باريس ضمن الدوري الماسي

فجر ترايفون بروميل مفاجأة أمام نواه لايلز البطل ​الأولمبي الحالي في سباق 100 متر وانتزع ‌الفوز بالسباق في لقاء باريس ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، بينما فرض أرماند دوبلانتيس ​هيمنته على منافسات القفز بالزانة بملعب ​شارليتي.

وسجل بروميل 9.91 ثانية ليلحق بلايلز أول ⁠هزيمة له هذا الموسم، بينما قفز دوبلانتيس ​مسافة 6.13 متر محطما الرقم القياسي للقاء ​باريس، قبل أن يفشل ثلاث مرات في محاولاته لتحطيم الرقم القياسي العالمي البالغ 6.32 متر.

واحتل الإيطالي لامونت ​مارسيل جاكوبس بطل سباق 100 متر ​في أولمبياد طوكيو 2020، المركز الثالث بزمن 9.96 ثانية، ‌وهو ⁠أفضل زمن له هذا الموسم، بينما احتل الجنوب إفريقي أكاني سيمبيني المركز الرابع بزمن 9.97 ثانية.

وسجل البوتسواني بوسانج كولين كبناتشيبي رقما ​قياسيا في ​الدوري الماسي ⁠بزمن 43.54 ثانية ليفوز بسباق 400 متر للرجال.

وفي سياق تصل فازت البطلة الأولمبية ​ماريليدي باولينو القادمة من جمهورية الدومينيكان ​بسباق ⁠400 متر للسيدات بزمن هو الأفضل عالميا هذا الموسم.

وسجلت السويسرية أودري ويرو رقما قياسيا ⁠في ​الدوري الماسي، وهو دقيقة واحدة ​و53.80 ثانية، لتفوز بسباق 800 متر للسيدات، وهو ثالث ​أفضل زمن على الإطلاق.