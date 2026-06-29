الآلاف يتظاهرون في مدينة صربية ضد الرئيس فوتشيتش

تظاهر طلاب ومواطنون اليوم الأحد في مدينة كرالييفو بوسط صربيا ضد حكومة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وتجمع عدة آلاف من الأشخاص في "ساحة المقاتل الصربي" المركزية تحت شعار "الطلاب ينتصرون!"، حسبما أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وهزت موجة ضخمة من الاحتجاجات الدولة الواقعة بمنطقة البلقان منذ انهيار مظلة محطة للسكك الحديدية في مدينة نوفي ساد شمال صربيا في نوفمبر 2024 . وتم إلقاء اللوم في هذه المأساة، التي أسفرت عن مقتل 16 شخصًا، على الفساد وعدم الكفاءة بين المسؤولين.

وانطلقت الاحتجاجات من اعتصامات عفوية في الجامعات نفذها طلاب وأعضاء هيئة التدريس، واستمرت قرابة عام، ثم انضم إليها مواطنون من مختلف أنحاء البلاد. ومنذ نحو عام، تطالب الحركة بإجراء انتخابات مبكرة.

وقد أعلن الرئيس الصربي فوتشيتش أمس السبت أنه سيتنحى عن منصبه في غضون أسابيع، مما زاد من التوقعات بأنه يسعى للعودة كرئيس للوزراء بعد انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال فوتشيتش أمام حشد كبير من المؤيدين في وسط بلجراد: "سأكون رئيساً لبضعة أسابيع أخرى فقط، ثم سأستقيل". وأضاف أنه عرض "ليساعد" حزبه التقدمي الصربي الحاكم في الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تنتهي الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة لفوتشيتش في نهاية مايو من العام المقبل، ويمنعه الدستور الصربي من السعي للحصول على ولاية ثالثة. وتمتد ولاية البرلمان الحالي حتى فبراير 2028.

لكن فوتشيتش لطالما أشار إلى أنه سيدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة هذا العام، على الرغم من أنه لم يحدد موعدا معينا بعد. ويتوقع المراقبون السياسيون أن يقود فوتشيتش قائمة الحزب التقدمي الصربي. وشغل منصب رئيس الوزراء من عام 2014 إلى عام 2017 قبل أن يصبح رئيسا.

وعلى الرغم من أن منصب الرئاسة شرفي إلى حد كبير، فقد ظل فوتشيتش الشخصية السياسية المهيمنة في صربيا، حيث مارس نفوذا حاسما على شؤون الدولة الرئيسية بغض النظر عن منصبه الرسمي.