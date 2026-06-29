كوريا الجنوبية: محكمة تصدر مذكرة توقيف بحق مشتبه به في حادث طعن داخل متحف في سول

أصدرت محكمة محلية، اليوم الأحد، مذكرة توقيف بحق مشتبه به في السبعينيات من عمره، متهم بطعن رجل داخل متحف في وسط سول قبل يومين، وعزت ذلك إلى احتمال هروبه.

وأصدرت محكمة منطقة سول المركزية مذكرة التوقيف للقبض على المشتبه به رسميا، حيث يُتهم بطعن رجل في الأربعينيات من عمره باستخدام منجل داخل متحف إلمين للفنون أمس الأول الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وفر من موقع الحادث، لكن تم العثور عليه لاحقا مختبئا في منزل صديق له في سول، وتم توقيفه بشكل طارئ.

ويواجه المشتبه به اتهامات بمحاولة القتل، إضافة إلى التحضير لارتكاب جريمة حريق عمد، بعد أن عثرت الشرطة على أدلة تشير إلى أنه كان قد أعد لإشعال حريق قبل تنفيذ الهجوم.



وكان المشتبه به والضحية على معرفة ببعضهما البعض، وقد سبق أن عملا في المبنى الذي يقع فيه المتحف.