ماليزيا تفكك شبكة كبرى لتهريب المخدرات وتعتقل 291 شخصا بينهم العقل المدبر

ألقت الشرطة الماليزية القبض على رجل يحمل لقب "داتوك"، يُعتقد أنه العقل المدبر لشبكة لتهريب المخدرات، إلى جانب 290 شخصا آخرين، خلال عملية أمنية واسعة نُفذت في ولايات بيراك وجوهور وكوالالمبور.

وخلال العملية التي نُفذت بين 17 و21 يونيو، ضبطت الشرطة كميات متنوعة من المخدرات تُقدر قيمتها بـ26ر6 مليون رينجيت ماليزي، كما صادرت عددا من السيارات الفارهة، بينها سيارة مازيراتي جيبلي تزيد قيمتها على 300 ألف رينجيت، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز".

وقال مدير إدارة التحقيقات في جرائم المخدرات بشرطة بوكيت أمان، حسين عمر خان، إن العملية استهدفت في البداية ست مناطق بولاية بيراك، هي تايبينج وإيبوه وباتو جاجاه، وتاباه ومانجونج وهيلير بيراك، قبل أن تمتد إلى كوالالمبور وجوهور.

وأضاف: "من أبرز إنجازات هذه العملية القبض على العقل المدبر الرئيسي للشبكة في منطقة تامان ميداه بتشراس، وهو يحمل لقب (داتوك)."

وتابع خلال مؤتمر صحفي في مقر شرطة كوالالمبور، أن المشتبه به يعتقد أيضا أنه زعيم جمعية سرية.