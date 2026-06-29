مصادر طبية: استشهاد أربعة فلسطينيين على الأقل في غارات وقصف إسرائيلي

أفادت سلطات صحية محلية باستشهاد أربعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، جراء غارات إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة اليوم الأحد.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الغارة الأولى استهدفت مجموعة من الأشخاص في بيت لاهيا الواقعة شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ناصر إن غارة إسرائيلية أخرى في جنوبي قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخص.

وأفادت مستشفي ناصر بمقتل الفتاة إيلين الفرا، البالغة من العمر 13 عاما، جراء شظايا ناتجة عن قصف دبابة إسرائيلية في جنوبي قطاع غزة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب للتعليق بشأن هذه الغارات، لكنه قال إن إحداها استهدفت "مسلحا من حركة حماس"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفاد فلسطينيون اليوم الأحد بحدوث قصف مدفعي كثيف بالدبابات في أنحاء قطاع غزة، وتحليق طائرات مسيرة رباعية المراوح – وهي نوع من الطائرات المسيرة – في الأجواء