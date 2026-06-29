زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تخطط للعودة إلى الوطن

تخطط زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، للعودة إلى البلاد في أعقاب زلزالين متتاليين مدمرين.

وقالت الزعيمة المنفية والحائزة على جائزة نوبل للسلام لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، يوم الأحد، إن "الوقت قد حان" لعودتها إلى الوطن.

وأضافت: "من واجبي أن أرافق شعبي. نحن بحاجة إلى أن نكون معا، وأن نتعانق، وأن نحزن ونبكي معا".

وذكرت ماتشادو أنها تنوي أن تكون في فنزويلا "في القريب العاجل".

وقد قتل أكثر من 1430 شخصا وأصيب آلاف آخرون في الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد يوم الأربعاء.

ولا يزال يعتقد أن الآلاف محاصرين تحت الأنقاض في أعقاب الزلزالين المتلاحقين اللذين بلغت قوتهما 2ر7 و 5ر7 درجة.

ومنذ أشهر، أعلنت ماتشادو مرارا وتكرارا عن عودتها الوشيكة إلى وطنها، ومع ذلك، ووفقا لتقرير في صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الحكومة الأمريكية تعتبر مثل هذه العودة السريعة غير مناسبة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، غادرت ماتشادو فنزويلا لتسلم جائزة نوبل للسلام في أوسلو. وفي أوائل يناير، شنت واشنطن عملية عسكرية في فنزويلا أسفرت عن اعتقال الزعيم نيكولاس مادورو.

ومنذ اعتقال مادورو، تحكم الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، التي كانت تشغل سابقا منصب نائبة مادورو. ولا يزال المستقبل السياسي لفنزويلا غير مؤكد.