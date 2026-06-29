بوتين يعقد اجتماع أزمة مع تأثير هجمات أوكرانيا على إمدادات الوقود

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع أزمة اليوم الأحد بشأن مشكلات إمدادات الوقود الحالية في روسيا، بهدف التخفيف من آثار الهجمات الأوكرانية المتكررة على مصافي التكرير وغيرها من منشآت صناعة النفط.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بوتين قوله "علينا أن نقلل من آثار الهجمات الإرهابية على منشآتنا المدنية وبنيتنا التحتية".

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مختلف الوزارات وأهم منتجي النفط في روسيا.

وكانت الهجمات المكثفة التي شنتها أوكرانيا مؤخرا على صناعة النفط الروسية قد أدت إلى مشكلات خطيرة في الإمدادات.

وقال بوتين: "هناك طوابير أمام محطات الوقود، وأنواع البنزين المطلوبة ليست دائما متوفرة ".

وأكد أنه تم بالفعل دراسة فرض حظر على صادرات وقود الديزل. وفي الوقت نفسه، بدأت روسيا في استخدام احتياطياتها النفطية.

وتوقع بوتين زيادة كبيرة في إنتاج أنواع الوقود الرئيسية في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز. وقال إن "المهام غير العادية المطروحة سيتم حلها بوضوح وسرعة وكفاءة بما يخدم مصلحة البلاد ومواطنينا"، محددا مسارا واضحا للمنتجين والوزارات.

وقد تركت الهجمات الأوكرانية المستمرة على المنشآت النفطية آثارا أعمق على حياة الروس اليومية. وقد امتدت أزمة الوقود، التي بدأت في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014، الآن إلى جميع مناطق البلاد تقريبا.

وتتشكل طوابير طويلة أمام محطات البنزين التي لا تزال تبيع البنزين. وفي شبه جزيرة القرم، توقفت محطات الوقود عن تزويد الأفراد بالوقود.