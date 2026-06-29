إسرائيل تعلن تدمير نفق لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير نفق كبير تحت الأرض تابع لحزب الله في جنوب لبنان، وفقا لما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك.

وجاء في البيان الصادر يوم الأحد أن النفق كان جزءا من "البنية التحتية الإرهابية" لجماعة حزب الله اللبنانية بالقرب من قرية مجدل زون.

وذكر البيان أن طول النفق تجاوز 200 متر وعمقه أكثر من 25 مترا، وكان يحتوي على مئات الأسلحة والعديد من منصات الإطلاق المخصصة لشن هجمات على الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش إن النفق كان يقع على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بعملية تدمير هذه البنية التحتية.

وأفاد سكان لبنانيون بأن الأرض اهتزت جراء الانفجار الضخم.

ولا تزال التوترات مرتفعة في جنوب لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار الرسمي والموافقة على اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان.

ويوم الجمعة، اتفق البلدان على مسار نحو السلام والأمن بعد عقود من الحرب، ومع ذلك، يرفض حزب الله هذا الاتفاق. ولم تكن الجماعة مشاركة في المفاوضات، ورفضت بحزم نزع السلاح المنصوص عليه في الاتفاق.

وعلى عكس مطالب القيادة في طهران وحزب الله، فإن الاتفاق الإطاري يتطلب من إسرائيل الانسحاب الكامل من جنوب لبنان فقط بعد نزع سلاح الجماعات غير الحكومية مثل حزب الله.

ومع ذلك، ينص الاتفاق على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من منطقتين، لتصبحا بعد ذلك تحت سيطرة الجيش اللبناني.