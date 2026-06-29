باكستان تعلن مقتل 29 مسلحا في عملية أمنية على الحدود مع أفغانستان

أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخباراتية على طول الحدود الباكستانية-الأفغانية، أعقبتها ضربات محسوبة على نحو دقيق استهدفت مخابىء وملاذات آمنة لمسلحين في المنطقة الحدودية، ما أسفر عن مقتل 29 مسلحا.

ولم يصدر أي تعليق فوري من كابول بشأن العملية.

وجاءت هذه العملية بعد يوم من هجوم شنه مسلحون مزودون بأسلحة نارية ومتفجرات على المقر الإقليمي لقوات الرينجرز شبه العسكرية في مدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.

وتمكنت قوات الأمن من قتل ثلاثة من المهاجمين واعتقال مهاجم رابع، قال الجيش إنه مواطن أفغاني، وكان مصابا بجروح.

وأعلنت جماعة الأحرار، وهي فصيل منشق عن حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن هجوم كراتشي، في بيان صدر مساء السبت.