بدء امتحانات برامج التعليم المفتوح والمدمج بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن بدء فعاليات امتحانات برامج التعليم المفتوح والتعلم المدمج، والتي من المقرر أن تنتهي في21 يوليو الجاري، حيث بدأ أكثر من 3 آلاف طالبًا وطالبة امتحاناتهم في برامج المركز والشراكة عن دور يوليو 2019.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات، من خلال تهيئة القاعات، وعمل لوحات إرشادية بأرقام وتوزيع اللجان، واتباع التعليمات والقواعد الخاصة بالامتحانات.

وأكد على ضرورة تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف البرامج، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، وتوفير كافة السبل لأداء الامتحانات بشكل منتظم.