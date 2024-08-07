جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حسن فارس، قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله اللبناني، في غارة على بلدة جويا جنوب لبنان، وذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء.

وتصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران، واغتيال القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبنانية فؤاد شُكر، في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وتوعد حزب الله وإيران بالرد على إسرائيل بسبب عمليتي الاغتيال، مما أثار مخاوف من أن الجبهات المتعددة التي يتوسع إليها الصراع بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة قد تتصاعد إلى حرب شاملة.