مصادر لوكالة الأنباء الألمانية: ترامب يلتقي الرئيس بوتين قريبا

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الأربعاء، من مصادر حكومية ألمانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب محادثة بين الرئيس الأمريكي وقادة أوروبيين، من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس.



كما أوردت صحيفة نيويورك تايمز هذه الأنباء.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن شخصين مطلعين على الخطة، أن ترامب يعتزم لقاء بوتين شخصياً في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل، على أن يكون هناك اجتماع ثلاثي يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد ذلك بوقت قصير.



وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدر حكومي أوروبي: "ترامب يقول إنه يعتزم لقاء بوتين وزيلينسكي في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل".

وتأتي هذه التقارير قبل أيام قليلة من انقضاءء المهلة التي حددها ترامب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وعقب محادثات جرت في موسكو الأربعاء بين بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

واجتمع بوتين وويتكوف لمدة ثلاث ساعات تقريبًا في الكرملين. ووصفت موسكو المحادثات بأنها "مفيدة وبناءة"، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال ترامب إن الاجتماع كان "مثمرا للغاية" وإن "تقدما كبيرا" قد أحرز.

وأضاف: "الجميع يتفق على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".