وزير الخارجية الصيني يزور باكستان للمشاركة في المحادثات الثلاثية

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وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، للعاصمة الباكستانية إسلام أباد للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية مع أفغانستان وباكستان.

وذكرت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن وزير الخارجية الباكستاني محمود شاه قريشي رحب بنظيره الصيني كما أجريا محادثات قبيل بدء المحادثات الثلاثية.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني في وقت لاحق من اليوم.

وتستضيف باكستان الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية مع أفغانستان والصين لمناقشة التجارة ومكافحة الإرهاب وإنهاء حرب أفغانستان المستمرة منذ نحو 18 عاما.