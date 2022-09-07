رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الشراكة في قلب علاقاتنا مع مصر

قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، إن الشراكة هي في قلب علاقاتنا مع مصر، حيث بدأنا في العمل بمصر منذ 10 أعوام ، وقمنا باستثمار 10 مليارات دولار أمريكي، وساعدنا مصر كثيرا في اقتصادها وتوفير فرص عمل لمواطنيها.

وأضافت أوديل رينو باسو ،في كلمتها خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، "أننا وافقنا على استراتيجية جديدة لها هدفين رئيسيين وهي الحصول على اقتصاد شمولي في مصر يشمل السيدات وكل المهمشين ".

ونوهت بأن مصر تمر بفترة تحول؛ لذلك فهي دولة عالية التنافسية، والمنتدى اليوم يأمل في تعظيم هذه الفرص والعمل مع شركائنا في مصر.

وأشارت إلى أننا نعيش في عصر تغيرات كبيرة في العالم، مبينة أن كثيرا من البلدان يواجهون الكثير من التحديات في أسعار الطاقة والغذاء، كما يواجه العالم الحروب، علاوة على أن التأثيرات المدمرة للاحتباس الحراري أصبحت جلية وهذا دليل على المستوى الذي وصلنا به لمناخنا.

وأضافت علينا أن نعرف أن هناك الكثير من الفيضانات التي حدثت في الكثير من البلدان، مؤكدة أن الشراكات والتعاون أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل، كما أن هناك طرقا للتعاون أكثر وهذا مهم بشكل كبير عشية مؤتمر "كوب 27" المقرر حضوره في شرم الشيخ.

وأشارت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، إلى أن هناك ملاحظة في مصر وهي أننا رأينا الكثير من الاحتياجات الاقتصادية تتحدث عن أهمية الانتقال إلى الطاقة الخضراء وليس فقط لمكافحة التغير المناخي الذي نسعى له جميعا، ولكننا نحتاج إلى الأمن في الطاقة والغذاء والمياه.

وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن إفريقيا كقارة ومصر بشكل خاص أنعم الله عليها بالكثير من مصادر الطاقة؛ ونحن مستعدون لنبذل كل الجهود الممكنة لاستغلال كل هذه الموارد والمصادر ليس فقط لتقليل انبعاثات الغازات الدافئة فقط، ولكن لتقديم طاقة معتمد عليها وأسمدة ومياه نظيفة وتحقيق الأهداف العامة للتنمية في مصر.

وأشارت إلى أن الملاحظة الثانية وهي أنه لا بد من أن يكون هناك تعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى بنك التعمير أو البناء أو التنمية الدولي لهم دور كبير للعمل مع هذا القطاع.

وتابعت: "ونحن رأينا الكثير من الضغوط على الحكومات للعمل اليوم؛ ولابد من جعل القطاع الخاص شريكا أساسيا معنا في هذه العملية".

وقالت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "إن منصة مصر في مجال الطاقة والغذاء والتي تدعم دعما كبيرا لهذه المشاركة يمكن أن تساهم إسهاما كبيرا في تحقيق أهداف التنمية".

وأضافت باسو: "نحن كبنك تنمية وإعمار دولي نساعد مصر في تنفيذ هذه المشروعات الخاصة بالطاقة في هذه المنصة، وهناك ثلاث نقاط هامة خاصة بالتنفيذ، الأولى: هي تقديم مساعدات في مشروعات الغاز، والثانية: هي استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر ، والثالثة : القيام بإشراك القطاع الخاص بشكل كبير وهذا مهم جدا في مجال الطاقة ويمكن أن يساعد مصر في الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مشروعات الطاقة المتجددة ما سيحقق فوائد كثيرة لمصر ويمكن أن يكون نموذجا للكثير من الدول.

وأعربت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، في ختام كلمتها ، عن شكرها لمصر وحكومتها وللرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الاجتماع المثمر، متمنية أن نصل إلى قمة ما نصبو إليه بحلول (كوب 27).