المفوضية الأوروبية تطالب بتوضيح بشأن صور تعرض مهاجرين للإساءة على الحدود الكرواتية

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أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء الصور التي التقطتها شبكة بحث أوروبية، وتظهر انتهاكات حقوقية خطيرة يقوم بها أفراد مقنعون يرتدون الزي النظامي على الحدود الكرواتية مع البوسنة.

ووصف متحدث باسم المفوضية اليوم الخميس الصور بالمقلقة.

وقال المتحدث "العنف والمعاملة السيئة للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين أمر غير مقبول ويجب التحقيق بشأنه".

وأضاف أنه يجب محاسبة مرتكب أي عمل خاطئ، موضحا أن السلطات الوطنية مسؤولة عن التحقيق في هذه المزاعم.

وأظهرت الصور التي نشرها برنامج إخباري لقناة كرواتية تابعة لقناة ار تي ال الألمانية مساء أمس الأربعاء رجالا مقنعين على الأراضي الكرواتية يستخدمون الهروات لإعادة لاجئين ومهاجرين إلى البوسنة.

ويبدو من السترات التي كان يرتديها الرجال الملثمون والهروات التي يستخدمونها أنهم بصورة شبه أكيده من أفراد شرطة مكافحة الشغب الكرواتية.