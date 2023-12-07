حبس متهمين بسرقة شخصين بالإكراه في منطقة أبو النمرس

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باصطحاب شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، وسرقتهما بالإكراه بمنطقة أبو النمرس.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.



تلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق المعادى، مفاداه قيام 3 اشخاص بإصطحابهم لمنطقة زراعات وإستولوا على متعلقاتهما بالإكراه وهي عبارة عن "2 هاتف، مبلغ مالى" ولاذوا بالفرار بدائرة المركز.



وبعد التأكد من صحة البلاغ وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.