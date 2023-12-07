 القسام تقصف غرف قيادة الاحتلال بالمحور الجنوبي لغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام تقصف غرف قيادة الاحتلال بالمحور الجنوبي لغزة

آية صلاح
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 12:30 م | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 12:30 م

أعلنت كتائب القسام عبر قناتها على منصة "تليجرام"، اليوم الخميس، أنها استهدفت بمنظومة صواريخ "رجوم" القصيرة المدى غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة.

وكانت القسام أعلنت، أمس، تدمير 23 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في محاور القتال بمدينتي خان يونس وبيت لاهيا، ونسفها منزلا تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية.

كما استهدفت قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، وأضافت أنها دكت الحشود العسكرية بمنظومة "رجوم" القصيرة المدى وقذائف الهاون.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 16 ألف شهيد، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية.


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