القسام تقصف غرف قيادة الاحتلال بالمحور الجنوبي لغزة

أعلنت كتائب القسام عبر قناتها على منصة "تليجرام"، اليوم الخميس، أنها استهدفت بمنظومة صواريخ "رجوم" القصيرة المدى غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة.

وكانت القسام أعلنت، أمس، تدمير 23 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في محاور القتال بمدينتي خان يونس وبيت لاهيا، ونسفها منزلا تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية.

كما استهدفت قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، وأضافت أنها دكت الحشود العسكرية بمنظومة "رجوم" القصيرة المدى وقذائف الهاون.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 16 ألف شهيد، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية.